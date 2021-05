ed interrompere la recente egemonia instaurata dal Midtjylland. E per prendersi palcoscenici ben più prestigiosi della Superligaen danese, visto che, nato a pochi chilometri da Copenaghen, ilnel corso di questa stagione è uno dei fiori all'occhiello dei "ragazzi della periferia ovest" (il sobborgo di Brøndbyvester, per l'appunto).- Squadra capace negli anni di regalare al proprio Paese e al calcio internazionale campioni del calibro dio ie alla ricerca da tempo di un leader al quale aggrapparsi per tornare protagonista.e, dopo la trafila iniziando da centrocampista centrale, è con la formazione Under 19 che si afferma definitivamente come giocatore di chiara propensione offensiva. Prima di diventare nel corso dell'attuale campionato, quello della consacrazione,. Con le dovute proporzioni, sulle orme di un certo Christian Eriksen. Spicca in particolare la suaper risultare il più efficace possibile negli ultimi trenta metri.- Aiutato da una struttura atletica asciutta e longilinea, Lindstrom è un calciatore che sa muoversi abilmente negli spazi stretti e che si sa far valere negli uno contro uno.. Il suo contratto col Brondby scade a giugno 2023 ma, dopo il campionato da assoluto protagonista che ha disputato, il suo nome, che hanno in Walter Sabatini e Riccardo Pecini due talent scout di assoluto valore.