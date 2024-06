Getty Images

L'Inter fa indignare i tifosi dell'Italia con un post: è bufera social

9 minuti fa



Tra i tanti post sui social che ha generato la sconfitta dell'Italia con la Svizzera, grazie alla quale gli azzurri sono usciti, agli ottavi, dagli Europei, ce n'è uno che ha fatto clamore più degli altri. A metterlo online è stata l'Inter.



CONTROVERSO - Sul proprio account ufficiale infatti il club campione d'Italia in carica ha voluto fare i complimenti a Yann Sommer, portiere svizzero e dei nerazzurri. La scelta ha fatto sbottare i tanti tifosi della squadra di Spalletti, offesi nel vedere una squadra italiana congratularsi con uno dei giocatori che ha messo la parola fine all'avventura in Germania della nostra Nazionale. A far arrabbiare i tifosi è stata anche la prontezza con cui tale post è stato pubblicato, a pochi secondi dal fischio finale. Un vero e proprio autogol social.