L'Inter segna la corsa scudetto: a Firenze tre episodi arbitrali, tre decisioni corrette

Sandro Sabatini

L'Inter ha un punto in più, una partita in meno e lo scontro diretto in casa, la situazione ideale per correre verso lo scudetto. Sarebbe una cavalcata, tipo quella del Napoli qualche mese, se non ci fosse la Juventus di mezzo. Il tutto avviene al termine di una partita vinta con solidità, forza, contropiede e un dose di sofferenza. Uno a zero a Firenze e a capo anche tre episodi arbitrali che hanno indubbiamente fatto discutere e infiammato i social.



Ma diciamolo subito, sono tre decisioni corrette da parte di arbitro e Var, perché è vero che in altre situazioni, anche in questo campionato, la manata di Lautaro o l'allaccio, chiamiamolo così, di Bastoni, sono state giudicate in maniera diversa, ma era stata sbagliata in precedenza la decisione e non si può pensare che gli arbitri, per un senso di giustizia, debbano ripetere decisioni sbagliate.







E' corretto il gol di Lautaro, il contatto di Bastoni è abbastanza discutibile e il rigore, non è colpa, per fare una citazione, di chi decide se poi viene sbagliato. Ed è lì che si è deciso l'ultimo capitolo di una partita con la quale l'Inter sembra aver segnato la corsa scudetto.