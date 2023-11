si sta muovendo concretamente e con grande forza nel mercato dei centrocampisti. Sono infatti tanti i nomi messi sul taccuino dain vista della prossima estate di mercato in cui, giocoforza, gran parte del budget (se ci sarà) dovrà essere messo sull'acquisto di una punta che allunghi il reparto offensivo. Anche per questo negli altri reparti e sper provare ad impostare operazioni che possano essere a, ma con un unico grande obiettivo: avere a inizio anno il centrocampo più forte d'Italia.Va detto che in molti, al 31 agosto 2023, erano già convinti che quello attuale a disposizione disia il reparto più forte e più completo delle 20 squadre di Serie A, ma degli attuali sette centrocampisti in tre,sono in dubbio per la prossima estate e tutti e tre per lo stesso motivo: l'attuale accordo contrattuale scadrà il 30 giugno 2024. Se per l'armeno la volontà è quella di provare a trovare un'intesa sul prolungamento, difficilmente si arriverà ad accordi simili con l'ex-Sassuolo e con l'olandese arrivato a zero dall'Ajax e per cui c'è un'opzione di prolungamento annuale nel contratto. Verosimilmente, quindi, almeno due su tre diranno addio a fine anno.Le idee del direttore sportivo nerazzurro si muoveranno quindi di conseguenza con un grandissimo obiettivo cerchiato in rosso che è quello che porta aI contatti per prenderlo a parametro zero ci sono già stati e molto dipenderà dall'esito della trattativa di rinnovo con il. Oltre al polacco piace moltissimoche andrebbe ad arricchire il pacchetto di italiani in rosa e a cui si potrebbe arrivare con l'inserimento di contropartite gradite a Galliani. Infinela cui situazione contrattuale con il West Ham è oggi un rebus da decifrare ma che, ad oggi lo vede in scadenza a fine anno. Nomi di alto profilo, a cui se ne aggiungeranno sicuramente anche altri, ma raggiungibili a costi ragionevoli. Il piano per il centrocampo più forte d'Italia è già stato varato.