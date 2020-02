Un viaggio tranquillo. E una vita, qui a Lione, che scorre secondo le regole della normalità, tra bambini che giocano e persone a passeggio ignare della partita, delle storie, di una Champions ancora tutta da vivere. Sono circa 3000, i tifosi della Juve arrivati in Francia. E tralasciando un po’ di lecita apprensione per il coronavirus, tutto è filato via liscio come un olio benedetto.Nessuna psicosi nonostante anche a Parigi proprio in queste ore sia stato registrato il primo morto per questo virus.