Dalle pagine di TuttoSport, Marcello Lippi parla di Antonio Conte e racconta un simpatico aneddoto legato al passato, quando l'attuale allenatore dell'Inter era ancora un calciatore della Juventus.



«Ho avuto tanti leader in squadra, uno di questi l’attuale campione del mondo, Deschamps. Conte è sempre stato un trascinatore, uno che non si tirava mai indietro. Un giorno, in allenamento, Conte perde il pallone sulla trequarti. E allora Zidane rincorre l’avversario fino al limite dell’area, entra in scivolata e gli porta via il pallone. Conte viene da me e mi fa: «Mister, ma hai visto Zidane? Non deve fare così. E’ lui che deve fare il dribbling e io devo rincorrere l’avversario e portargli via il pallone. Digli, per favore, che quello è il mio mestiere». Capisci? Capisci che forza?”