Marcello Lippi stravede per Rodrigo Bentancur e, intervistato a La Gazzetta dello Sport non usa mezze misure: "Bentancur. Sta diventando un campione. Sentiremo parlare a lungo dell’uruguaiano. E mi ha colpito il gol realizzato da Rabiot contro il Milan. Un gesto tecnico da top-player. Un’accelerazione fantastica in mezzo al campo e una conclusione imprendibile. Se il francese trova continuità può diventare una pedina molto importante per la Juve".



GLI ALTRI - "Cuadrado sta crescendo nel ruolo di esterno arretrato. E’ molto migliorato in fase difensiva e non ha perso il gusto di saltare l’uomo in dribbling. Poi, c’è De Ligt che migliora di partita in partita. Ma nessuno aveva dubbi sul suo talento".



DYBALA-RONALDO - "Devo dire che sono rimasto colpito dalla forza morale di Paulo Dybala. Ha resistito a pressioni di ogni tipo, alle voci che lo volevano in partenza. Si è fatto scivolare tutto addosso. Da campione. E ora fa la differenza. La coppia Dybala-Ronaldo è fantastica".