Il Manchester United sta valutando la possibilità di fare un'offerta per Christopher Nkunku nel prossimo mercato estivo. Una firma che sarebbe gestita da Ralf Rangnick, che rimarrà come consigliere del consiglio del club e vuole iniziare un progetto con Erik Ten Hag come prossimo allenatore. L'attaccante francese sta vivendo uno dei momenti più belli della sua giovane carriera, avendo già segnato 28 gol e 15 assist in 42 partite. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.