Repubblica - L'Italia rischia di perdere l'Europeo del 2032: il flop di San Siro e i tempi stretti fanno suonare l'allarme

, che si è vista sottrarre dalla Uefa la finale di Champions League del 2027 – vista l'assenza di garanzie sulla disponibilità dell'impianto, che nel 2026 ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali e che potrebbe essere oggetto di ristrutturazione –, per il quale l'Italia ha ricevuto l'assegnazione in tandem con la Turchia. L'articolo del collega Enrico Currò sulle pagine di Repubblica traccia un quadro molto inquietante sullo stato dell'arte e sul momento di pesante stallo politico che potrebbe negare una fondamentale occasione di rilancio al nostro movimento, soprattutto sotto l'aspetto infrastrutturale., che dovrà comunque subire delle opere di ammodernamento.e all'insegna del solito balletto tra club, imprese di costruzione e autorità politiche.o, per il quale recentemente Inter e Milan hanno rigettato il progetto di ristrutturazione soft avanzato da WeBuild e perorata dal sindaco di Milano Beppe Sala., in modo da aggirare il vincolo storico che pende sul secondo anello di San Siro.Parallelamente, Milan e Inter stanno portando avanti i rispettivi progetti di uno stadio nuovo di zecca fuori dalla città – San Donato per i rossoneri, Rozzano per i nerazzurri – coi primi che anche nelle ultime settimane hanno mosso i passi più decisi e concreti, sia a livello di opere preliminari (la bonifica e la recinzione dell'area che sarebbe riguardata dai cantieri) e di iter burocratico con le autorità coinvolte. Il rischio è che, con la situazione di San Siro in assoluto standby, la città di Milano rischi di ritrovarsi nei prossimi anni con un San Siro ancora più obsoleto di quanto non lo sia oggi e dunque senza uno stadio da offrire per Euro 2032.Nella sua analisi, città per città e stadio per stadio, Repubblica si sofferma pure sullaLo stallo anche in questo frangente regna sovrano e, ritardo dopo ritardo, pure Napoli rischia di veder sfumare una grande chance. Bari e Palermo, le altre due grande piazze del Sud pronte a candidarsi in caso di stop a Napoli, devono confidare da una parte che si riapra un dossier fermo da tempo e dall'altra che la proprietà degli Emirati riesca ad accordarsi col Comune in merito al destino del “Barbera”.Se Atene piange, Sparta non ride e, come evidenzia sempre Enrico Currò nel suo approfondimento per Repubblica,La Turchia, che può mettere sul piatto già 13 stadi moderni e che soddisfano i requisiti della Uefa, attende novità sullo sfondo: l'Italia vede il sogno Europeo un po' più lontano e il pericolo di collezionare l'ennesima brutta figura sul palcoscenico internazionale inizia a palesarsi.