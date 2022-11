, che ha stretto, più di un anno fa, un rapporto contrattuale per sviluppare diverse opportunità commerciali, tra cui anche la main sponsorship di maglia con il marchio(network blockchain open source) partner di manica nella scorsa stagione, prima di essere “promosso” a sponsor principale nel campionato corrente.. Un mancato pagamento che non è collegato, come erroneamente ripreso da diversi media (specializzati e non), dalla mancanza di liquidità di Zytara(controparte contrattuale dei nerazzurri) o dal crollo del mondo cripto/bitcoin a livello mondiale.A conferma di questa tesi vi èche, come l’Inter, presenta sulle divise di gioco il marchio Digitalbits ed è stata, ad oggi, regolarmente pagata. Come già anticipato lo scorso 25 agosto su Calciomercato.com , Zytara contesta all’Inter di non essere mai riuscita a mettere in campo gli “”, che renderebbero finalmente operativo il contratto di sponsorizzazione.. Le aree legali dei due brand sono al lavoro da diverse settimane, e, soprattutto, il dipartimento commerciale nerazzurro vorrebbe provare a recuperare il rapporto. Ciò porterebbe al pagamento dell’ultima tranche (la terza) e magari anche ad una operazione di “saldo e stralcio per ridurre il valore dei pagamenti non incassati.In ambienti vicini a Zytara si sottolinea come ci sia la volontà di trovare una soluzione pacifica tra le parti (non ci sarebbe infatti alcun desiderio di finire davanti a un tribunale per dirimere il caso). Oltre a ciò si sta provando, sempre in accordo con il commerciale dell’Inter, a proseguire, nella prossima stagione, come sleeve sponsor (per un valore non superiore a).L’Inter, attraverso l’ad, non è rimasta ferma ed è già al lavoro per provare a sostituire Digitalbits (a partire dalla seconda parte del campionato). Individuare però uno sponsor, dopo 12 turni, non è mai facile, anche perchè ci si trova in una situazione di debolezza contrattuale più che di forza.C’è poi il tema del merchandising e il rapporto con i tifosi. Molti fan hanno acquistato la maglia con il logo di Digitalbits.(costringendo i collezionisti di jersey ad un nuovo ed inutile esborso).. Adesso tocca alle parti in causa trovare un punto di incontro, ma il nodo da sciogliere è solo l’attivazione degli asset digitali. Senza questo naturale sviluppo non ci sarà il pagamento della terza e ultima tranche e tutto finirà in tribunale.