Animi accesi in casa Inter dopo il pareggio interno contro lo Slavia Praga all'esordio in Champions League, con una lite a fine partita tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Intervistato da Sky Sport, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij nicchia sulla vicenda: "​Quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in uno spogliatoio, non c'è niente da dire e da rispondere. ​Slavia Praga? Tante cose non sono andate bene martedì, è mancato lo spirito e non deve più capitare. Loro hanno avuto più voglia di vincerla; noi siamo stati poco precisi e abbiamo perso tanti palloni: è stata una delusione. ​Stiamo già guardando avanti però, non ci pensiamo più. Con il mister ci siamo subito messi al lavoro, abbiamo rivisto la partita, sottolineato i nostri errori e abbiamo capito che un approccio come quello non è riproponibile. Adesso tocca solo a noi, dobbiamo reagire. Derby? Siamo carichi, e ora abbiamo tutta la voglia e la concentrazione possibili per vincere il derby. È sempre una partita bellissima da giocare, importantissima per il nostro percorso: abbiamo grande fiducia, dobbiamo dare una risposta. È una partita straordinaria per entrambe le squadre, dobbiamo fare risultato anche se sappiamo che il Milan è un'ottima squadra, con giocatori forti e un bravo allenatore. Bisogna prepararsi al meglio".