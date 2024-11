Liverpool, Arne Slot: "Quando torna Chiesa? Difficile da dire. Dopo la sosta..."

Getty Images

L’avventura diL’esterno italiano, finora, ha giocato appena, di cui 59 in Carabao Cup. Un non-contributo dovuto anche all’infortunio che, stando alle parole del tecnico dei RedsAlla vigilia della partita contro il Brighton, in programma sabato 2 novembre, Slot ha fatto il punto degli infortunati, parlando delle situazioni di: “È sempre difficile dire con precisione quando torneranno i giocatori dato che l'ultima fase di recupero è sempre variabile e può richiedere diversi giorni. Non ci saranno prima della sosta per le nazionali, speriamo di averli appena dopo”. Suha specificato:La speranza è che possa fare qualcosa in quel periodo di pausa per poi

Chiesa è assente dal campo proprio dalla partita di Carabao Cup giocata contro il West Ham lo scorso 25 settembre, mentre