Slot ancora su Chiesa: "Ritorno in Italia? La prima cosa è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà"

, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Lega inglese contro il Brighton, ritorna a parlare della situazione di Federico Chiesa, acquistato in estate dai Reds e in campo finora solo per 59 minuti in questa stagione: "Un suo rientro in Italia? Non ci ho mai pensato. Penso che la prima cosa da fare è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. In Italia sono state riportate le mie recenti parole, quello che intendevo dire è che ha saltato il precampionato, e nel precampionato ha fatto sessioni a bassa intensità perché doveva allenarsi con tre o quattro giocatori oltre al gruppo".

: "Passare da lì a un campionato ad alta intensità, a uno stile di gioco ad alta intensità, è difficile in generale per ogni giocatore, ma soprattutto se hai avuto un precampionato come questo"."Lo sapevamo già da prima, quindi sapevamo che dovevamo stare molto attenti e adattarci dove possibile alle sue esigenze individuali, ma non è stato ancora perfetto, quindi stiamo cercando di trovare il modo giusto per farlo crescere senza sovraccaricarlo, e questo è stato difficile fino ad ora, ma ho piena fiducia che accadrà".