Liverpool, Slot: "Ultima partita di Salah contro il Manchester City? Forse sa qualcosa sui 115 capi di accusa..."

Ilsi gode la vetta della classifica in Champions League e in Premier League, quest'ultima consolidata anche dall'ultima vittoria nel big match con il. In casa Reds però continua a tenere banco il futuro di, in scadenza di contratto e con il rinnovo ancora lontano.L'egiziano ha già accennato alla possibilità che questa sia la sua ultima stagione ad Anfield e si rincorrono voci su un'eventuale addio già a gennaio. Di conseguenza, quella di domenica potrebbe essere stata l'ultima sfida con il City in maglia Reds per Salah. Eci scherza su: "".

- Arne Slot, tecnico del, si è lasciato andare a una battuta forte sul Manchester City: "Io me li aspetto in Premier League. Scherzo, ripeto: scherzo", riporta Sportface.it.La battuta fa riferimento aidella Premier League che il Manchester City deve fronteggiare, con il rischio di sanzioni sul piano sportivo.Slot prosegue parlando del rinnovo di Salah: "La risposta noiosa è sempre la stessa., e forse ho già detto troppo con la battuta che ho appena fatto, che probabilmente finirà sui titoli dei giornali".

- Al Liverpool manca anche un vero sostituto di Salah e per Slot la causa è da ricondurre anche agli infortuni: "Forse è vero che dipendiamo troppo da lui, che lo stiamo spremendo un po’.".- Infine, Slot si concentra sul primato in Premier e Champions League: "Per noi non è una cosa così speciale essere primi in Premier o in Champions League. Questo club, questa squadra, questi giocatori sono abituati al fatto di essere primi in classifica o di competere per ogni trofeo. L’aver sperimentato questo aiuta. Sanno anche che è una stagione lunga e che per vincere il campionato contro Chelsea, Arsenal e City – perché vedo questi tre come i nostri principali concorrenti in questo momento – sanno tutti che dobbiamo essere, per 9 o 10 mesi".