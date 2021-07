Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Gerson, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato del futuro di Arkadiusz Milik: "Ho sempre detto che non ho la sfera di cristallo (sorride, ndr). Milik è un giocatore dell'OM. Non andare agli Europei per riprendersi e partire bene è un gesto forte. Lo ringrazio per questo".