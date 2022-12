Claudio Lotito ha parlato a margine del Premio Colalucci. Il presidente della Lazio è stato protagonista di un siparietto con Antonio Conte. Il legale di riferimento della Roma, anche lui presente, durante il suo intervento ha fatto un gesto come a dire: sono sempre le stesse cose: "La Lazio non ha problemi economici ed e sono orgoglioso. Sono partito con una situazione tragica e non siamo ricorsi ad artifizi per mettere a posto il bilancio. E' inutile che fa così. Parliamo da tifosi: loro (i romanisti, ndr) hanno sempre lo stesso problema e stanno sempre al palo. E’ la verità".