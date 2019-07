Claudio Lotito ha parlato a Sky Sport in occasione del sorteggio dei calendari in vista della prossima stagione: ''Il derby alla seconda giornata è una cosa nuova, speriamo la squadra sia pronta per affrontare un derby che è sempre stato molto combattuto. Speriamo di fare bene e che la squadra dimostri la stessa determinazione dimostrata lo scorso anno".



INZAGHI - ''Simone non ha finito il ciclo e di comune accordo abbiamo ritenuto di proseguire insieme nel percorso di crescita. Quest'anno abbiamo conquistato la Coppa Italia, due anni fa la Supercoppa e sarebbe stato un peccato interrompere il rapporto visto che Simone è cresciuto alla Lazio, al di là degli interessamenti. Io voglio che la Lazio sia considerata un punto di arrivo, non di partenza".



CORREA - ''Tutti i giocatori che fanno parte dell'organico hanno grandi potenzialità. C'è chi ci impiega meno tempo, chi di più. Io penso che i giocatori devono trovare anche l'ambiente idoneo per esprimere al meglio le loro potenzialità. Non sempre ciò accade, ma i risultati sono frutti anche di aspetti psicologici e ambientali".



OBIETTIVI - ''Il risultato è il frutto del lavoro di tutti. Quello che ci siamo prefissi è che tutti devono andare nella stessa direzione, compresi i tifosi, per far si che la squadra possa esprimersi al 100%".



FAVORITE - ''I traguardi non bisogna pronosticarli, ma raggiungerli. Quest'anno dobbiamo fare tesoro dell'esperienza passata per evitare di commettere gli stessi errori perché la squadra ha potenzialità importanti. Non sempre è facile, speriamo in questa stagione di riuscirci".



JUVE - ''La Juventus è un grande club, che ha potenzialità economiche superiori a quelle delle altre. Ma io sono convinto che il gap economico può essere colmato attraverso le idee e l'organizzazione. Siamo cresciuti molto in termini di strutture e organizzazione e negli ultimi anni, dopo la Juventus, la Lazio è la squadra che ha vinto più di tutte le altre. E' successo in Inghilterra, non vedo perché non possa succedere anche in Italia".