Claudio Lotito a dieta. Come scrive il quotidiano Alto Adige, il presidente della Lazio è andato in "ritiro" all'albergo di Merano, l'Hotel Palace di Henri Chenot, celebre mago delle diete per vip. Insieme al patron biancoceleste, ci sono anche Maria Elena Boschi e Silvio Berlusconi.



Per Berlusconi la visita unisce le cure beauty a quelle dal dentista Roberto Frediani. L'ex patron del Milan è un habitué dell'Hotel Palace; prima volta, invece, per l'ex ministra Boschi, eletta nel collegio di Bolzano, che si fermerà per l'intera settimana. Come, per una settimana, si fermerà Claudio Lotito, pronto a relax e dieta prima di affrontare il lungo e faticoso calciomercato.