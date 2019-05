Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla dalla redazione del Corriere dello Sport: "Simone Inzaghi? Non ho mai creduto che l’allenatore fosse in discussione. Inzaghi per me rappresenta la storia della Lazio, da giocatore e da tecnico. Si è meritato sul campo la panchina biancoceleste. Per quanto riguarda me, Inzaghi resta. Se mi dovesse chiedere di andare alla Juve, mi addolorerebbe dal punto di vista umano. Tanto affetto mi lega a lui, ha contribuito alla crescita della società e dell’ambiente. Mi ha chiesto di non cedere Milinkovic-Savic e ho accettato perché avevo preso un impegno con lui. Non mi sono prefigurato la possibilità che Inzaghi vada alla Juve, ma nella vita non si può mai sapere. Non so cosa voglia fare, ha sempre dimostrato attaccamento ai colori. La Juve è sicuramente un punto di arrivo, ma perché non può esserlo anche la Lazio? Il calcio non è solo denaro"