Il brasiliano Lucio, ex difensore della Juventus e, soprattutto, dell'Inter, intervistati dalla Gazzetta dello Sport ricorda così la sua breve e sfortunata avventura bianconera, nella stagione 2012-13: "La Juve fu un errore. Nel 2012 all'Inter era cambiato tutto: c’era un allenatore, Stramaccioni, che mi diceva di restare ma non era ciò che voleva. Infatti ogni 10 minuti mi chiamava Branca e mi diceva di trovarmi una squadra. Non era facile dopo tutto quello che avevo fatto là. Non arrivavano contratti forti, all’ultimo giorno non avevo altre opzioni: il mio manager mi disse di andare alla Juve. Ma è stata una decisione sbagliata. Bonucci rischiava una lunga squalifica e Conte mi disse che avrei giocato io, poi non è successo e non ho trovato spazio. Sono stato poco alla Juve, non ho provato per i bianconeri l’affetto che ho sentito nei confronti dell’Inter".