Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Lecce Fabio Lucioni ha così analizzato la partita salvezza contro il Parma: "Come si difende la Serie A? Si fa mettendo le indicazioni che ci ha dato i mister nei novanta minuti. Si fa rimanendo concentrati e si fa cercando di vincere obbligatoriamente".



Perché il Lecce merita di rimanere in Serie A?

"Perchè siamo una squadra simpatica? Scherzi a parte siamo un gruppo che da un anno e due mesi lavora sodo e il risultato può arrivare per questo".