Lukaku: "Ho pianto ogni giorno per settimane dopo il Mondiale"

Getty Images

Romeluha parlato al podcast "Amici di Sport" del suo rapporto con ile della sua decisione di tirarsi fuori dalle ultime due tornate di gare internazionali. Questa quanto ha detto l'attaccante delcon la traduzione delle sue parole da Le Soir.che il fuoco mi bruci nuovamente per i Red Devils.Il prossimo obiettivo è iltra due anni e sembra ancora lontanissimo. Voglio davvero tornare in Nazionale con buone sensazioni e assumere un ruolo di. Ma non posso essere felice se non vinciamo. Questa è l’unica cosa che manca a questo gruppo: i giovani hanno già fatto molta strada ma, a livello di mentalità vincente, possono fare molto meglio. Questo è quello che posso insegnargli".

"In Qatar volevo esserci per il mio Paese perché l’allenatore e la squadra avevano bisogno di me.Mia madre e i miei figli erano a Milano, maAvevo bisogno di stare da solo per un po’". Ai Mondiali del 2022 il Belgio era uscito alla fase dei gironi, non essendo riuscito ad arrivare tra le prime due del gruppo F,"Quando è arrivato, volevo fermarmi. Mi ha detto cheCosì sono andato a casa, ho parlato con la mia famiglia e poi ho deciso di andare. Dopo le partite in Svezia e Germania, avevo ancora dei dubbi. CasoNella prima conferenza stampa avrebbe dovuto dire: “Nessuna domanda su Thibaut e sul caso”. L’allenatore ha detto quello che aveva da dire, ma la Federazione doveva intervenire. Ora questa faccenda si trascina ancora. In quale altro paese succede questo?".