Un anno fa la Roma e l'Inter, poi il Milan a gennaio. Infine nel corso di questo mercato anche il Napoli. Il futuro dell'esterno brasiliano del Barcellona, Malcom non sarà per in Italia. L'accordo con lo Zenit San Pietroburgo è a un passo dall'essere concluso e secondo quanto appreso da Calciomercato.com anche l'inserimento del Borussia Dortmund non ha portato ad un esito positivo tanto che il club tedesco si è tirato indietro liberando l'affare con il club russo.