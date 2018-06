Talento, velocità, gol. E tantissima voglia di mettersi in mostra, con le potenzialità da giocatore importantissimo in futuro. L'identikit di Malcom risponde alla perfezione a quello che sta cercando l'Inter, al tipico investimento avallato da Suning con l'auspicio di Zhang che possa avere successo maggiore rispetto ai precedenti. Ma questo esterno offensivo classe '97 è davvero in cima alla lista nerazzurra, come vi abbiamo raccontato; seguito per mesi in Francia, i suoi 12 gol mescolati a giocate di qualità, rapidità, assist e personalità hanno convinto l'Inter a fare un tentativo più che serio.



COME LAUTARO - La cena di due giorni fa a Milano è stata decisamente importante. Premessa: la dirigenza nerazzurra deve prima portare a termine plusvalenze per 40 milioni di euro entro il 30 giugno, nulla verrà fatto prima a livello di acquisti. Eppure le trattative si portano avanti, vietato farsi trovare impreparati e per questo il ds Piero Ausilio ha incontrato il folto gruppo degli agenti di Malcom e il presidente del Bordeaux, Stephane Martin. In quell'occasione, l'Inter ha strappato il sì del giocatore: Malcom vuole vestire nerazzurro, giocarsi la Champions da protagonista, una sfida che lo tenta. Più di un Paris Saint-Germain che lo ha cercato ma di certo non lo vedrebbe in prima linea. Scelta simile a quella fatta da Lautaro Martinez, stregato dall'Inter nonostante le offerte di Real e Atlético Madrid. Sì, il brasiliano ha accettato la proposta dell'Inter e ha trasmesso il suo entusiasmo agli agenti, un primo passo importante e significativo; ma non abbastanza per sentirsi vicini.



ORA LA FORMULA - Il problema reale è la valutazione che il Bordeaux fa di Malcom. Autentica pepita d'oro per il club e per tutta la Ligue1, l'ala scuola Corinthians parte da un prezzo di 50 milioni trattabili. La sensazione dell'Inter è che si possa provare a chiudere attorno ai 40 milioni con dei bonus, Ausilio vorrà provarci pur consapevole di avere tra le mani un'operazione decisamente complessa. E la concorrenza del Borussia Dortmund non aiuta, unico altro club che ad oggi tenta molto Malcom. La formula del trasferimento è tutta da studiare: l'Inter vuole proporre un prestito oneroso con riscatto già fissato così da rinviare il pagamento definitivo a bilancio, dando garanzie ai francesi. Non è detto che sia sufficiente, di certo sarà dura convincere il Bordeaux, ma la cena segreta milanese ha fatto aumentare la fiducia e la voglia di provarci. Malcom è nel mirino, l'Inter spinge. E ha il sì del giocatore in tasca. Non basta, ma non è poco...