Lo ha scritto Diego Guido per 66thand2ND, opera dal titolo, come il numero di presenze in rossonero. E il bravissimo Diego ha parlato col diretto interessato, ex difensore e capitano del, ora direttore tecnico, che si è aperto, raccontando retroscena del passato da giocatore e del presente, da dirigente. E su queste ci soffermiamo, riportandovi qualche estratto del libro, con le dichiarazioni del dirigente milanista: "Siamo stati molto diretti tra noi nel dirci cosa non ci piaceva della idee dell'altro. Poi ci sono le conoscenze calcistiche: se io di calciatori ne so qualcosa, lui ne sa moltissimo. E' molto più bravo di me, lo ammetto senza alcun problema, ad analizzare una partita e un giocatore. Vedeva cose che io non notavo. E ci completavamo molto bene. Lui osservava più i centrocampisti e i giocatori offensivi, io mi concentravo più sui difensori".Nel libro si parla anche dalCredo di aver iniziato davvero a dare il mio apporto quando Leo mi ha detto che se ne sarebbe andato.. Ci sono specificità del lavoro che dovevo ancora approfondire. Poi ho iniziato a doverlo fare da solo ed è diventata la cosa più naturale del mondo.Se sei sempre stato in questo mondo e usi buonsenso sono cose che poi vengono molto facili. Ed è bello farle".I ricordi anche di un anno fa, quando Ralfsembrava pronto a diventare la nuova guida del Milan:". Rimanendo, però, fino al termine della stagione per "il senso di responsabilità. Verso l'allenatore e verso i giocatori con cui parlavo sempre. Verso il Milan. Mi ero detto che dovevo arrivare fino a fine stagione. A quel punto, con l'accordo con Rangnick ormai fatto, avrei lasciato.".. Con i giovani, magari che vengono anche da altri paesi, le variabili sono davvero tante. Riuscirci è molto bello. Sono arrivati tanti ragazzi giovani per la prima squadra o la Primavera. E con loro non incontri solo il ragazzo e l'agente, ma anche la mamma, il papà, i fratelli. I genitori mi chiedono di prenderci cura dei loro figli. Io rispondo che anche io sono papà, che baderemo ai loro figli e che sono sempre i benvenuti. A livello umano credo di essere portato a trasmettere certe cose ai ragazzi e alle loro famiglie".Ecco come porta avanti il suo lavoro, Paolo Maldini, nelle parole raccontate a Diego Guido nel suo libro: "Mi piace fare il mio lavoro seguendo i miei principi, senza farmi condizionare dal momento, dall'eventuale basso budget a disposizione, dall'eventuale flessione di risultati della squadra". Sulle scelte di mercato: ". L'equilibrio fa bene a me e fa bene a loro, perché poi il rapporto rimane. Come sempre le cose importanti sono il rispetto e l'onestà. Quando tu sei onesto che cosa ti possono rimproverare? Che non hai acquistato Messi? Io non ti mai detto che avevo i mezzi per riuscirci".E chiudiamo con le sue idee: ", a confronti con idee diverse dalle mie, con persone diverse da me. Ho vissuto risultati che non mi sarei aspettato così negativi o così positivi. Avevo certezze che ho dovuto mettere in discussioni e cambiare. Adesso la mia visione è diversa, ma probabilmente se me lo chiederai tra due anni sarà ancora diversa".