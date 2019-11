Non perde occasione di dichiarare il suo amore per Manchester City e i suoi tifosi. Sergio Aguero ha parlato in un'intervista ai microfoni del sito ufficiale dei Citizens, rilasciando parole al miele verso il club che nel 2011 puntò su di lui prelevandolo dall'Atletico Madrid: "Mi sono sentito a mio agio fin dal primo giorno e ora mi sento un cittadino di Manchester. C​redo che venire al Manchester City sia una delle migliori decisioni prese nella mia vita. ​Inizialmente è stato difficile immaginare di trascorrere così tanto tempo con un club, ma col passare del tempo mi è diventato più chiaro che era esattamente quello che volevo".