Il Manchester United si muove per un colpo sulla fascia sinistra. José Mourinho ha messo da tempo nel mirino Alex Sandro, con il gioiello Ryan Sessegnon del Fulham come alternativa. Secondo il Sun, i Cottagers hanno rifiutato un’offerta da 57 milioni di euro proveniente da Old Trafford per il gioiello classe 2000: da Londra la volontà è quella di trattenere il giovane esterno, e questo potrebbe portare ad un nuovo assalto di Mou per il brasiliano della Juventus.