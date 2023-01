Il Manchester United è sulle tracce di Wout Weghorst per sostituire Cristiano Ronaldo, ma Wesley Sneijder non ci crede. L'ex trequartista olandese commenta: "Sicuramente l'interesse non è serio, per me sarebbe molto strano. Non ci credo. Ci sono 300 attaccanti come lui in Premier League. Deve essere uno scherzo, non può essere vero".