Manchester City in crisi, Guardiola: "Siamo fragili. In otto anni mai vissuta una situazione così"

Non sembra avere finee subendo il quinto k.o. consecutivo in tutte le competizioni. Una situazione assolutamente nuova per Pep, che, nella conferenza post-partita, ha manifestato le difficoltà di una squadra che, senza, ha perso la sua guida.ADDIO AL TITOLO? - Se ildovesse vincere contro il Southamptonun distacco ampio anche perché i Reds non sembrano volersi fermare. Dopo quattro Premier League di fila,Non lo so. Ma non sto pensando se vinceremo o perderemo.Alla fine – riporta The Guardian - se non vinciamo il titolo è perché non lo meritiamo. Quando abbiamo vinto in passato è stato perché ce lo siamo meritati.Questa è la cosa più importante, prima di tutto per la qualificazione alla Champions League e passo dopo passo i giocatori miglioreranno”.

Il Manchester City non perdeva in casa nei tempi regolamentari da 52 partite e(reti di Berkamp, Pires, Henry, Campbell e Vieira per l’Arsenal e di Anelka per il City). La difesa, diciassette gol subiti in dodici partite, è fragile per ammissione dello stesso Guardiola:. Abbiamo iniziato molto bene, come al solito, ma non siamo riusciti a segnare e poi abbiamo subito gol. Poi abbiamo concesso qualcosa in più, il che è difficile per il nostro stato emotivo in questo momento”.

In otto anni – che diventeranno– il City non aveva mai vissuto una situazione così:Ora dobbiamo viverla e superarla vincendo le prossime partite, soprattutto la prossima. Ora vediamo le cose in un modo, forse tra qualche settimana le vedremo diversamente”.