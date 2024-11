Manchester City-Guardiola, nuovi dettagli sul rinnovo: la verità sulla clausola rescissoria 'anti-retrocessione'

Getty Images

GUARDIOLA-CITY, IL MATRIMONIO CONTINUA: I DETTAGLI

La notizia è arrivata nel corso della giornata di ieri:dei Citizens, rinnovando così il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Il nuovo accordo fra Guardiola e il City sarà prolungato di un anno, con la nuova scadenza che sarà fissata al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo per continuare a dirigere la squadra campione d’Inghilterra in carica anche nella stagione 2026-27.

La novità odierna, invece, come riportato da The Times, sussiste nei dettagli presenti all’interno dello stesso accordo: infatti,Il tecnico spagnolo dimostra con i fatti la fiducia (non temendo in alcun modo le possibili ripercussioni e rischi nei confronti della società) verso l'esito dell'udienza fra il Manchester City e la Premier League, con il campionato britannico che ha stipulato ben 115 accuse di presunte infrazioni al Fair Play Finanziario inglese nei confronti degli Sky Blues.

Le accuse includono rivendicazioni sulla rendicontazione finanziaria e la mancanza di collaborazione con un'indagine che la Premier League ha aperto nel 2018.Il verdetto ci sarà solamente entro e non oltre il 2025, ma qualsiasi decisione verrà presa (il City rischia una penalizzazione di 30 punti o la retrocessione automatica dalla Premier League) dalla giuria e commissione indipendente, la società inglese potrà contare su Pep Guardiola.