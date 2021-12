Il Manchester City è fortemente interessato ad Erling Haaland del Borussia Dortmund. Come riporta Daily Express il giocatore potrebbe andare in Inghilterra già a gennaio grazie al suo agente Mino Raiola. Infatti a giugno si inserirà una clausola della FIFA per cui ​gli agenti potranno ricevere un indennizzo pari al 10% del prezzo della cessione dell'assistito, a gennaio non sarebbe ancora in vigore.