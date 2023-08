Eroe del Manchester City a Istanbul, con il gol decisivo che ha permesso ai Citizens di laurearsi campioni d'Europa a spese dell'Inter, Rodri si augura di essere man of the match anche domani, nella finale di Supercoppa europea contro il Siviglia: "Spero di segnare ancora, è un aspetto che cerco di migliorare come giocatore. Nessuno mi chiede di segnare, ma è qualcosa che faccio. Abbiamo una squadra forte sui calci piazzati e sui tiri da fuori area".