Manchester United, flop Zirkzee e retroscena Ten Hag: soffiato al Milan, ma non lo voleva

Getty Images

non sta proprio riuscendo ad incidere in questa sua nuova avventura al Manchester United. Uno dei nomi più chiacchierati dell'intera estate di calciomercato in cui il suo addio al Bologna è fruttato oltre 50 milioni di euro commissioni comprese, non è riuscito a replicare in Premier League l'incredibile rendimento della passata annataLe critiche si sprecano con il The Sun che, quasi provocatoriamente, ha posto l'accento su una(al punto da titolare "Belly flop" alludendo al fatto che abbia un po' di "pancetta").

C'è però di più perché con il passare dei giorni sta emergendo un retroscena ulteriore che porterà molti tifosi rossoneri a storcere il naso per come poi è sfumato il suo approdo a Milano., ormai non più allenatore dei Red Devils