Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Everton: "Il Barça ha fatto bang, bang e la partita è finita. L'atteggiamento è stato positivo, in futuro ovviamente vogliamo tornare a calcare certi palcoscenici ma per farlo dobbiamo finire al meglio il campionato. Mercato? So che ci sono state tante critiche, ma chi contesta forse non conosce la situazione. Noi abbiamo tanti scout in giro per il mondo e ho fiducia nel fatto che possiamo prendere i giocatori giusti in estate. Prenderemo giocatori che riteniamo buoni tecnicamente, economicamente e a livello di personalità. L'Everton? Nessuno può nascondersi, la squadra è pronta mentalmente per la partita"