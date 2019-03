Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a RaiSport a poche ore dal fischio di inizio del primo impegno di qualificazione a Euro 2020 contro la Finlandia: "Penso che Kean sia un predestinato, è un giocatore che ha grandi qualità, migliora sempre e penso che possa diventare un calciatore importante". Sulla scelta di puntare sui giovani: "Ho scelto ragazzi che stanno giocando così da poter avere un futuro in nazionale. Ovviamente servono anche giocatori esperti che sappiano indirizzare i più giovani, perchè i giovani hanno entusiasmo e voglia di fare, però poi in queste situazioni l'esperienza conta, e Chiellini, Bonucci, Jorginho e Verratti sono giocatori che posso aiutare molto questi ragazzi".



Su Bernardeschi: "E' un calciatore di grandi qualità, che può interpretare al meglio tanti ruoli. Un vantaggio per lui e per i suoi allenatori. Secondo me, può arrivare a segnare tanti gol e ha le qualità tecniche per poterlo fare. E' un aspetto che ancora che gli manca".



Sulla Francia, vista come riferimento a livello mondiale: "Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare a quel livello, ma senza pensarci. Se dovessero affrontarci tra un anno, credo che per loro non sarebbe una passeggiata. Adesso abbiamo l'obiettivo di giocare bene e vincere per qualificarci all'Europeo e in quell'occasione ci faremo trovare pronti".