Ancora Juve. Dopo la firma di Alex Sandro fino al 2023, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per blindare un'altra importante pedina nello scacchiere di Allegri: Mario Mandzukic. Già programmato un incontro per trattare il rinnovo del contratto dell'attaccante croato, 32 anni, attualmente legato fino a giugno 2020 con un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Il nodo è la durata del nuovo accordo.



DIFESA - Sirene tedesche per Benatia, nel mirino di Borussia Dortmund e Schalke. Sempre secondo Tuttosport, se parte il marocchino ex Roma la Juventus accelera per il giovane francese Todibo del Tolosa.