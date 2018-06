Marcelo, terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana, ha parlato in conferenza stampa del possibile addio di Ronaldo e arrivo ai Blancos di Neymar: "Il proprietario del Real Madrid non è Cristiano: se il presidente vuole prendere qualcuno, lo farà. Non è che siccome c'è già lui, allora Neymar non può venire. Tutto lo spogliatoio vuole che Cristiano resti ma per Neymar le porte sono sempre aperte: il Real deve sempre andare alla ricerca dei giocatori migliori e un giorno O'Ney verrà da noi. Per me Cristiano oggi è il migliore al mondo ma di sicuro Neymar raggiungerà il suo livello in futuro".