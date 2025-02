Marcelo, il terzino con i piedi da 10: si ritira uno dei più forti di sempre

AFP via Getty Images

Tutte le leggende arrivano a un epilogo e ora i titoli di coda sono arrivati perUna carriera vissuta con il sorriso, tra giocate sontuose che poco si addicevano al ruolo difensore, trofei che lo hanno fatto entrare nella storia dele una capigliatura diventata iconica. In Spagna era arrivato con un'etichetta pesante, quella di erede di, lui è andato anche oltre creando una sua legacy che sarà difficile superare.E pensare che fino a pochi giorni fa si pensava che l'ultimo capitolo della carriera del classe 1988 sembrava potersi svolgere in Italia. Abboccamenti con il, che nel mercato invernale appena concluso cercava un esterno difensivo da regalare a Marco Giampaolo, ma non se n'è fatto nulla e si è arrivati così alla decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

- Da Rio de Janeiro a Madrid e ritorno, una carriera lunga quasi 20 anni quella di Marcelo Vieira da Silva Junior, per tutti più semplicemente Marcelo. Per tutti, ancor più semplicemente, uno dei pochi calciatori nella storia capaci non di rivoluzionare il modo di interpretare un ruolo, ma interpretarlo in una maniera praticamente unica e irripetibile. Il Real era abituato ad avere un terzino mancino con spiccata vocazione offensiva, Roberto Carlos è stato e per tanti è tuttora il modello di riferimento, ma Marcelo è riuscito ad andare oltre. Si portava dietro dal futsal una qualità tecnica immensa e una consapevolezza dei propri mezzi altrettanto grande.

. Dribbling, cross, passaggi nello stretto, conclusioni dalla distanza, controlli di suola e molto altro.. Giocate da fantasista puro, ma in una posizione più arretrata e che gli ha consentito di trovare spazi inediti e mandare nel pallone le difese avversarie. A questo ha abbinato una crescita costante anche in fase di copertura, maturata soprattutto sotto la guida dia Madrid. Quando nel 2022, dopo 15 anni, ha lasciato il Real i saluti sono stati agrodolci: la felicità per la storia vissuta, la tristezza nel dirsi addio e per i tifosi anche la sensazione di aver perso qualcosa di insostituibile sulla corsia mancina.

- L'ultima Champions League vinta nel 2022 lo ha portato a quota, ma ha trovato il modo di vincere ancora e regalarsi altri trionfi. Dopo la parentesi in Grecia, all', è tornato a Rio de Janeiro, dove tutto era cominciato. E colsi è tolto lo sfizio di sollevare unae unaContando anche la Nazionale del Brasile, con cui ha vinto una Confederations Cup nel 2013,

Ora, a 36 anni, è arrivato il momento di dire basta. Forse non il finale che si aspettava, fermo da settimane dopo la brusca rottura con il tecnico del Fluminense Mano Menezes, ma così è accaduto. Finisce l'epoca di Marcelo: il calcio saluta uno dei terzini più forti della sua storia.