Marocchi: "Juventus, Thiago Motta ha fatto due errori pazzeschi"

2025 Getty Images

, ex centrocampista dellae attuale commentatore per Sky, dice la sua sui bianconeri di, sconfitti in casa per 4-0 dall'Atalanta nel posticipo domenicale della 28esima giornata di Serie A: "Il problema è che siamo a marzo, e non sappiamo come giudicare la Juve. Non c'è neppure un calciatore che abbia fatto sempre bene, non ci sono certezze sulle quali costruire la prossima stagione".Marocchi prosegue la sua analisi, così riportata da Tuttosport: "Thiago si è ostinato a fare il Thiago. Cosa vuol dire? Cambiare sempre, azzerando le gerarchie, che in una squadra di calcio credo sia la cosa più sbagliata da fare. Quando dici che tutti i giocatori sono uguali non è vero. Arrivi alla Juve e subito togli valore alla fascia, paragonando Danilo a Savona. Sono due errori pazzeschi, e così inizi male. Poi si è proseguito sulla falsariga con Yildiz che non sa se deve giocare a sinistra, al centro o a destra: lui è il numero 10, non è McKennie. La classifica è di nuovo incerta, ma questo mi sembra il male minore".

Marocchi conclude: "Ok non avere certezze nei risultati, ma il problema è che non hai certezze da cui ripartire: dovresti avere 6 o 7 calciatori affidabili, invece siamo nella condizione in cui non c'è niente da salvare se non proprio la classifica, che devi provare a mantenere. A Bologna ha funzionato? Perché tutti avevano l'ambizione di migliorare, e lui era credibile e coinvolgente. Non era amato da 1/3 dello spogliatoio ma da 2/3 si, quindi faceva le cose giuste e i giocatori, che volevano crescere, le facevano".