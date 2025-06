Marotta: "Addio di Inzaghi? Non rincorro le voci, ognuno sa quello che ha fatto. L'Inter ha voltato pagina. Bonny piace"

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Il presidente, Beppeha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro ilche aprirà l'avventura al Mondiale per Club del club nerazzurro. Inevitabile un ritorno sulle voci provenienti dall'Arabia sul timing della scelta di Simone Inzaghi per dire addio e sul possibile colpo Bonny in attacco.- "Essere qui oggi è motivo di grande orgoglio, significa che siamo fra le 32 squadre più forti al mondo, rappresentiamo un movimento intero come quello italiano e ci teniamo molto. Poi non siamo qui per fare da comparsa, lo vogliamo noi, lo vuole la squadra e lo vogliono i nostri tifosi"

"La cosa importante è che si è chiuso un ciclo e se ne è aperto un altro. Non rincorro le voci, ognuno sa quello che ha fatto, noi siamo grati a Inzaghi per quello che ha fatto, l'Inter però va avanti e abbiamo passato il testimone a Chivu"."Bonny un ottimo giocatore, rientra in un elenco di giocatori che sono attenzionati dalla società, ma è un giocatore del Parma e per ora non ho nulla da aggiungere"