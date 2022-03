Beppe Marotta su Paulo Dybala si era già espresso in questi termini a gennaio: "Se non dovesse rinnovare con la Juve? In attacco siamo a posto, ma è un dovere monitorare le occasioni. E noi vogliamo esserci per alzare l'asticella". Da ieri, giorno dell'ufficialità del mancato rinnovo del contratto fra i bianconeri e l'argentino, le parole dell'ad dell'Inter diventano ancora più pesanti e acquistano maggior valore. Non è detto che l'Inter alla fine riesca a ingaggiare la Joya, perché la concorrenza c'è ed è numerosa, ma di sicuro l'ex dirigente della Juve ci proverà. E il passato ci insegna che raramente Marotta ha fallito in situazioni del genere, mettendo a segno colpi sensazionali, accanto a qualche flop. Tralasciando le situazioni tipo Alexis Sanchez, preso prima in prestito a poi acquistato a titolo gratuito, ma tecnicamente non a parametro zero, così come avvenne per Luca Toni alla Juve, passiamo in rassegna i principali colpi a zero di Marotta, sia i top che i flop, ricordando che anche a gennaio l'ad dell'Inter ha già anticipato un acquisto di questa tipo per la prossima stagione, ingaggiando il portiere André Onana, in scadenza con l'Ajax a giugno.



