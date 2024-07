Marsiglia, De Zerbi: "Io fanatico del calcio, vivo solo di questo. Il modo in cui gioca la mia squadra è un riflesso di me"

Arrivano le prime parole dida allenatore delnel giorno della sua prima conferenza.“Mi definisco un. La mia idea è che bisogna giocare con coraggio,in campo sapendo chi fa cosa, giocare seriamente senza trascurare l’espressione del talento dell’altro. Abbiamo il diritto di fallire, ma ciò che non deve mai cambiare è il nostro comportamento“.“Tutti gli allenatori sono diversi e il modo in cui giocano le nostre squadre èI risultati dipendono dalla qualità e dalla disciplina della società, dalla serietà dei dirigenti, oltre dalla qualità dell’allenatore.so che abbiamo una storia in cui abbiamo vinto titoli spesso utilizzando un gioco basato sul contropiede, personalmente non è quello in cui credo. Ma l’importante è rispettare le idee di tutti e sapere cosa vogliamo fare sul campo. L’obiettivo è riportare il Marsiglia ai massimi livelli nel lungo termine“.

“Non mi hanno promesso la luna, maNon posso darvi un dato preciso, ma credo che sia normale tenere conto delle idee dell’allenatore. Ci sarà molto lavoro nel prossimo mese e ci saranno difficoltà, ma siamo pronti. Mason? È un giocatore di livello mondiale ma non l’abbiamo ancora ingaggiato. Non so cosa sia successo e non ho l’abitudine di intromettermi nella vita privata dei giocatori. Ma se dovesse venire, sappiate che tratto tutti i miei calciatori come fossero figli miei. Posso rimproverarli in privato, ma non li attaccherò mai in pubblico“.