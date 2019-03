PSG-Marsiglia si tinge di giallo. La squadra allenata dall'ex romanista Rudi Garcia non ha ancora comunicato la lista dei convocati per il posticipo del campionato francese, in programma domenica sera al Parco dei Principi. Mario Balotelli non è partito con la squadra in volo per Parigi. Secondo alcune indiscrezioni l'attaccante italiano sarebbe ammalato, ma potrebbe comunque raggiungere i suoi compagni nelle prossime ore.