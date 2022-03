L'Olympique Marsiglia è contento delle prestazioni di Matteo Guendouzi, che, arrivato in prestito in estate dall'Arsenal, ha raggiunto le 38 presenze con la maglia dell'OM facendo scattare la clausola di riscatto come da accordi con i Gunners. Il giocatore ha già firmato un contratto fino al 2025, come racconta la stampa francese.