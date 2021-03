Sotto investigazione l'ingaggio di Blaise Matuidi. Lo ha comunicato la MLS, che ha iniziato una revisione formare dell'arrivo del centrocampista francese, preso dalla Juventus dopo che lo stesso si è svincolato dai bianconeri, indagando in particolare sul rispetto del salary cap della MLS e delle linee guida del roster.



Il campione del mondo del 2018 non è tra i Designated Players, quei giocatori che esulano dalle rigide regole del salary cap. Per la squadra rosanero sono Matìas Pellegrini, Rodolfo Pizarro e Gonzalo Higuain. Sono attese novità.