Il Comitato tecnico-scientifico ha varato le linee guida per le prove orali esami di Maturità previsti per gli studenti delle scuole superiori. Sanificazione degli ambienti, mascherine, ingressi scaglionati (ogni studente dovrà presentarsi 15 minuti prima della convocazione) e distanza minima di 2 metri tra i maturandi e i componenti della commissione. Si parte il prossimo 17 giugno e dovrebbe essere così scongiurata l'ipotesi dell'esame a distanza, come inizialmente previsto dal Consiglio Superiore dell'Istruzione.