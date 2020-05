. Intervistato dal Daily Mail, l’attaccante dele della nazionale francese parla dei suoi idoli calcistici e dichiara: “Il primo è statoper tutto quello che ha fatto con la maglia della Francia, adesso è. Ha vinto moltissimo e continua ancora a essere un vincente anche dopo così tanti successi. Entrambi hanno lasciato la loro firma in questo sport.voglio scrivere un mio capitolo nei libri di storia".da parte del classe 1998 francese stuzzica la fantasia del popolo bianconero. E anche quella di, che, lo ricordiamo, ha spesso indicato come obiettivo della Juventus per i prossimi anni quello di acquistare. Poi, è chiaro che fra i sogni e la realtà c’è di mezzo un mondo, anche se la Juve negli ultimi anni ha abituato i suoi tifosi a realizzarne parecchi, di desideri, pure quelli che fino a pochi mesi prima sembravano irrealizzabili,, magari quando Mbappé arriverà proprio alla fatidica età dei 25 anni., in epocae concostretta a chiedere alle banche un prestito da 6,3 miliardi garantito dallo Stato, pensare di poter acquistare dagli sceicchie desiderato anche dal, appare come