Forse sì, ovvero la protesta di Tebas, il presidente della Liga che gode in Italia di un’incredibile autorevolezza, che denuncia le spese folli del PSG e considera a voce alta Al-Khelafi pericoloso quanto la Superlega.e che oggi era disposto a dare a MBappé quasi gli stessi soldi del PSG? Forse che il Madrid non è ugualmente soffocato dalla valanga di debiti che ha spinto Florentino a forzare i tempi della Superlega?(50 milioni vs 30, 100 milioni alla firma)(30 netti a stagione vs 26, gli stessi 130 milioni alla firma) la differenza per quanto concreta (sono sempre soldi, tanti) è di forma più che di sostanza. Sarebbero tantissimi, cioè troppi, in ogni caso. E allora il sospetto è che a Tebas, la mossa del PSG, lo stesso club che ha già tolto Neymar e Messi alla Liga, dia fastidio soprattutto perché nega al suo campionato il numero 1 assoluto e indiscusso del momento.Che poi Mbappé resti al club del Qatar nell’anno dei mondiali in Qatar è tanto logico quanto ovvio. Che ora cambino management e nuovamente allenatore (sarebbe il quarto in 5 anni) è conseguenza anche dei ripetuti fallimenti in Champions.