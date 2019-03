Gennaro Gattuso potrebbe essere regolarmente in panchina domenica sera nel derby contro l'Inter. Il condizionale è d'obbligo, solo domani se ne saprà di più, ma le prime indiscrezioni, svelate oggi dal Corriere della Sera, fanno ben sperare il popolo rossonero. Nelle ultime ore sono filtrate voci di un referto "non duro" che potrebbe quindi portare a una semplice diffida, magari con multa. Non ci sarebbero stati insulti all'arbitro Pairetto e dunque ci sono chance che non arrivi una squalifica. A dare una mano a Gattuso potrebbe essere stato Meggiorini, con il quale in campo c'è stato un battibecco: l'attaccante del Chievo, a fine partita, ha assicurato che non è successo nulla e che tra i due c'è stato un chiarimento.