La Lazio è in prima fila per Marash Kumbulla del Verona. E dall'Inghilterra sono certi: una sfidante ha puntato un altro obiettivo. L'Arsenal, come riporta The Sun, in piena rifondazione, aveva scelto il difensore del Verona per puntellare la difesa. Nulla di fatto, secondo la rassegna stampa di stamattina il nuovo obiettivo di mercato dei Gunners in difesa viene dalla Bundesliga.



MERCATO LAZIO - Niente Kumbulla, su cui ci sono ancora le big italiane: l'Arsenal preferisce virare su Nico Elvedi, difensore del Borussia Monchengladbach di 23 anni. Dopo un'ottima stagione che ha convinto i Gunners, Elvedi potrebbe arrivare a Londra per 25 milioni di sterline. Una sfidante in meno per Kumbulla.